1 z 7

Ewa Wachowicz już wyleciała do Chile na kolejną górską wyprawę (tym razem gwiazda Polsatu chce zdobyć najwyższy wulkan Ziemi - Ojos del Salado o wysokości blisko 7 000 metrów n.p. m). My mamy dla Was zdjęcia z lotniska w Krakowie, tuż przed wylotem. Zobaczcie, jak prezentowała się Ewa Wachowicz i ile zabrała ze sobą bagaży!

Ewa Wachowicz jest świetnie przygotowana do podróży. Przed wyprawą ostro ćwiczyła na siłowni. Prezenterka ma na koncie już pięć zdobytych wulkanów w ramach projektu Korony Wulkanów Ziemi. Do zrealizowania celu brakuje jej jeszcze tylko dwóch klejnotów – wspomnianego Ojos del Salado oraz Mt. Sindley na Antarktydzie!

I chyba jest na najlepszej drodze do spełnienia tego marzenia! Zobaczcie zdjęcia!

Zobacz także: Zjawiskowa Ewa Wachowicz na ramówce Polsatu. Znamy marki!