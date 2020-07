Ewa Mrozowska zachwyca figurą ponad pół roku po porodzie: "To bezczelne tak wyglądać po urodzeniu dziecka"

Nogi do nieba... to określenie opisuje właśnie figurę Ewy Mrozowskiej z "Gogglebox. Przed telewizorem". Trudno uwierzyć, że zaledwie w grudniu 2019 roku urodziła synka! Jej najnowsze zdjęcie sprawia, że ciężko oderwać od niej wzrok. Internauci są zachwyceni figurą młodej mamy i pytają jak tego dokonała! Wszyscy chcemy znać tę tajemnicę!

Ewa Mrozowska zachwyca figurą ponad pół roku po porodzie

Ewa Mrozowska to świeżo upieczona mama Leona. Maluch urodził się pod koniec 2019 roku a jego mama błyskawicznie wróciła do formy! Na najnowszym zdjęciu zachwyciła figurą do tego stopnia, że trudno skupić uwagę na czymś innym! Młoda mama pozuje w codziennej stylizacji, a mimo wszystko wygląda jak milion dolarów. Widzicie te nogi? Okazuje się, że w powrocie mamy do kondycji, chcąc nie chcąc, bierze udział jej synek:

Hop hop 🙆‍♀️ Leoś nie jest typem plażowicza więc na nowo zwiedzamy każdy zakamarek wybrzeża i robimy kilometry 👶🏼😂 polecam! na wadze od razu mniej 😂 - zażartowała pod zdjęciem na Instagramie

Z jednym trzeba się jednak zgodzić, na brak pięknej figury to Ewa nie może narzekać. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komplementów od fanów:

- Ahhh te nogi 😍 mamcia wyglądasz super 🔥

- Mamka jaka laseczka piękna 😍😍 Leoś jaki słodziak 🐻🍬

- Uważam, że to mega bezczelne... wyglądać tak po urodzeniu dziecka 💓💓💓

- Jak można tak dobrze wyglądać 🙈🔥😍

My również jesteśmy pod wrażeniem!

Trudno uwierzyć, że Leon ma dopiero niecałe 8 miesięcy! Takiej figury świeżo upieczonej mamy można szczerze pozazdrościć.