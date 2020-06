Ewa Mrozowska z "Gogglebox" i jej synek w identycznych dresach! Wiemy gdzie i za ile je dostaniecie!

Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" pochwaliła się nowym uroczym zdjęciem ze swoim synkiem. Oczywiście szczególną uwagę internautów zwrócił strój zarówno pięknej mamy jak i jej pociechy. Ewa zdecydowała się bowiem na urocze, identyczne komplety dla siebie i Leonka. Tylko spójrzcie jak pięknie wyglądają. My wiemy gdzie można dostać te cuda. Sprawdźcie!

Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" i jej synek w identycznych dresach! Wiemy gdzie i za ile można je dostać

Ewa Mrozowska doskonale zna się na modzie. Gwiazda "Gogglebox" zawsze ubiera się stylowo i wie co aktualnie jest w trendach. Wygląda na to, że pasję do mody chce od pierwszych chwil zaszczepić także w swoim synku! Ostatnio na Instagramie Ewy Mrozowskiej pojawiło się zdjęcie, na którym możemy zobaczyć bohaterkę hitu TTV i małego Leonka w identycznych dresach! Komplety tak bardzo spodobały się internautkom, że w komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo pytań, gdzie można dostać takie cudeńka!

- Gdzie kupiony dresik - Pięknie wyglądacie😀 uwielbiam takie stylówki u mamusiek i dzieciaków 😀 - Skąd ten komplecik bo jest sweet tak samo jak to zdj❤️❤️❤️ - Skąd komplety😍😍? - dopytywały w szczególności fanki.

Okazało się, że te śliczne dresy możecie dostać na stronie princess-prince.pl. Cena kompletu dla mamy to 159,99 zł - dostaniecie go tutaj. Jeśli chodzi zaś o dres dla malucha, to jego koszt wynosi 124,99 zł (dostępny tutaj). Coraz częściej można zauważyć, że młode mamy ubierają siebie i swoje pociechy w podobne bądź identyczne stroje. Wygląda to naprawdę uroczo, a takie komplety mogą być też świetnym pomysłem na prezent. My jesteśmy oczarowani tą piękną stylizacją Ewy i jej synka. A Wam jak się podoba?

