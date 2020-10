Ewa Mrozowska z "Gogglebox" w kamizelce z Zary za nieco ponad 100 złotych. To model idealny na jesienne spacery

Ewa Mrozowska z "Gogglebox" często publikuje wspólne zdjęcia z synkiem na Instagramie. Gwiazda TTV zdradziła już, że nie zamierza publikować twarzy Leona, ale mimo tej deklaracji pod każdym wspólnym zdjęciem pojawiają się pytania od Internautek, które są ciekawe, kiedy zobaczą twarz chłopca. Tym razem oprócz Leona uwagę fanek Ewy Mrozowskiej wzbudziła jej stylizacja. Okazuje się, że uczestniczka programu "Gogglebox" postawiła na ultra modną w sezonie jesiennym kamizelkę puchową. Wiemy, jaki model wybrała!

Ewa Mrozowska z "Gogglebox" w kamizelce z Zary

Kamizelki wróciły do łask i nosimy nie tylko modele dzianinowe zakładane na cienkie golfy czy koszule, ale również puchowe. Te ostatnie są doskonałą alternatywą dla kurtki w chłodniejsze jesienne dni. Po taki model sięgnęła właśnie Ewa Mrozowska. Gwiazda TTV zdecydowała się na kamizelkę w czarnym kolorze marki Zara, która kosztuje 139 zł.

Ten model idealnie sprawdzi się zarówno do sportowej stylizacji, jak skórzanych spodni i ciężkich butów. Jesienny look Ewy Mrozowskiej przypadł do gustu jej fankom, które nie tylko pytają o markę kamizelki, ale podkreślają, że gwiazda wygląda uroczo w zestawie podobnym do Leona:

Skąd kamizelka mamusi ? Super!😍 Mega słodko❤️ jak przyjemnie na Was popatrzeć

Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie Ewy Mrozowskiej z Leonem! Co za słodki widok

Instagram