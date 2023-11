Ślub Ewy Minge miał charakter prywatny. Na kilka miesięcy przed uroczystością, projektantka zapowiadała, że ceremonia odbędzie się bez udziału mediów. Ona i jej wybranek marzyli o ślubie z dala od kamer i fotoreporterów.

To nie będzie ślub o którym będzie mówiła cała Polska i nie tylko, ponieważ mój narzeczony nie jest z show-biznesu. Ja zawsze swoje życie prywatne chronię. Oczywiście jako osoba publiczna trochę go pokazuję, natomiast te moje takie najprywatniejsze historie zachowuje dla siebie i dla moich bliskich. Myślę, że nie ma się czym chwalić. Tym, że jestem szczęśliwa pochwaliłam się, jak wyjdę za mąż obiecuję, pochwalę się. Ale mój ślub nie będzie show, ponieważ my mamy takie zasady, że już w naszym wieku to jest nasza uroczystość, chowamy ją kompletnie dla siebie. To nie będzie ślub medialny, muszę wszystkich zasmucić, ale sukienkę swoją pokażę. Będzie niebanalna, z mojej kolekcji wybrał ją już mój narzeczony - mówiła Ewa Minge w programie "Dzień dobry TVN".