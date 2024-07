Ostatni skandal z polskimi modelkami, które sprzedają swoje ciała arabskim szejkom wywołał wiele kontrowersji. Głos zabrały osoby związane z branżą, w tym między innymi Karolina Malinowska. Była modelka nie miała litości w swoich osądach. Zobacz: Malinowska bezlitosna dla prostytutek-celebrytek: Ku**ica mnie bierze! To nie są modelki

Inne zdanie miała Ewa Minge, która uznała, że to decyzje instagramowych modelek, a ona nie widzi w tym nic złego. Odmienne zdanie na tak kontrowersyjny temat nie poróżniło gwiazd. Wręcz przeciwnie, panie bardzo się przyjaźnią od wielu lat i nie szczędzą sobie publicznie komplementów. Dowodem na to jest ostatni wpis projektantki na temat żony Olivera Janiaka. Minge porównała ją nawet do Anji Rubik:

Otóż Karolina jak każda kobieta miewa lepsze i gorsze dni (ja miewam już tylko gorsze i tragiczne). Karolina była tą Polką, która już to pisałam, chodziła jak Ania Rubik i przed Anią dla największych kreatorów na świecie. Aż zakochała się w Olivier Janiak i zrezygnowała z kariery światowej na rzecz miłości. Inwestycja jak czas pokazał trafiona w dziesiątkę. Co do lepszych i gorszych dni to oświadczam, że moja Malina mama trójki dzieci w wieku „drobnicowa” wygląda obecnie jak szesnastolatka i nie ma w tym grama przesady. Tak pięknie i świeżo to chyba nigdy nie wyglądała. Szczęka mi opadła na jej widok i z dumy mi dech zaparło, bo mam słabość do dziewczyny i marze żeby zagwiazdowała już wkrótce u mnie na pokazie w Paryżu! Promujemy piękne, spełnione matki Polki jako dowód, że polskie jest i dobre i piękne i mądre.

Malinowska oczywiście skomentowała zamieszczony post:

Mnie też teraz zamurowało. Dziękuję za wszystko. Za każde nasze spotkanie. Paryż obiecuję. Będę gotowa.

Przyjaciółka jednak dodała jeszcze kilka słów od siebie:

Malina jestem z Ciebie dumna bo dajesz radę i nikt tak jak matka nie zrozumie drugiej matki i pamiętaj, że jak będą dorośli i duma cię będzie rozpierała to im powiedz, że ciocia Ewa o tej chwili mówiła lata temu.

Zatem zostaje nam czekać i wypatrywać Karoliny na wybiegu.

