Agnieszka Woźniak-Starak na łamach Gazety Wyborczej pożegnała swojego męża, Piotra Woźniaka-Starak, który zginął na Mazurach w wyniku nieszczęśliwego wypadku na motorówce. Producent filmowy miał 39 lat.

Poruszający nekrolog Agnieszki zainspirował Ewę Minge do pięknego wpisu na temat Piotra i jego tragicznej śmierci.

W sprawie śmierci Piotra Woźniaka-Staraka nadal trwa śledztwo. Na wiele pytań nadal nie ma odpowiedzi, co niestety, prowokuje niektórych internautów do rozsiewania wszelkich spekulacji i plotek. Ewa Minge na swoim Instagramie prosi fanów, żeby tego nie robili i uszanowali żałobę rodziny Piotra.

Proste , krótkie, wzruszające . Moje marzenie ....niech ucichną wszystkie plotki i spekulacje , pomóżmy i my, dobrym słowem , przytuleniem duszy i serca , zatrzymaniem złych myśli , bo nie nasze to życie , nie nasza żałoba . Nie my wędrowaliśmy we dwoje i nie my teraz będziemy dźwigać życie w pojedynkę . Nie rzucajmy kamieniem tam gdzie i tak głaz już przytłacza . Dlaczego to pisze ? Bo ta tragedia jest podobna do innych , bo każdego dnia kogoś spotyka cierpienie a my tak często lubimy jeszcze po nim się ślizgać ostrymi łyżwami . Jeżeli obok ktoś upadł , nie przechodź obojętnie , nie kop go , nie rozprawiaj dlaczego się tak stało . Pomóż wstać , pogłaszcz i daj przyzwolenie jemu i sobie na łzy . Żałoba jest nieodzownym elementem pożegnania cierpienia ...choć zdarza się , że ono nigdy do końca nie mija . Trzeba z tym żyć . Ten , kto zyje doświadcza najbardziej ciężaru śmierci - napisała Ewa (pis. oryginalna).