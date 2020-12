Ewa Kasprzyk się zaręczyła, czy wyjdzie za mąż po raz drugi?

Rok temu rozwiodła się po 36 latach małżeństwa. Teraz Ewa Kasprzyk ogłosiła, że się zaręczyła! Czy aktorka wyjdzie za mąż po raz drugi? "Wiek to tylko liczba, ja mam odwagę żyć tak, jak chcę!”, powiedziała w jednym z wywiadów Ewa Kasprzyk ( 63 ). Gwiazda właśnie poinformowała, że od trzech miesięcy jest zaręczona! „To się stało w Atenach, pod Akropolem. Znowu jestem gotowa do skoku, z asekuracją”, zażartowała aktorka w rozmowie ze „Zwierciadłem”.

Czy Ewa i jej narzeczony Marcin myślą już o ślubie?

Ewa Kasprzyk: miłość w roli głównej

Poznali się cztery lata temu w Turcji. On był delfinoterapeutą. Początkowo nic nie zapowiadało, że wakacyjna znajomość przerodzi się w głębsze uczucie. Marcin mieszkał w Turcji, a na Kasprzyk w kraju czekał mąż – 17 lat od niej starszy inżynier budowy statków Jerzy Bernatowicz. W jednym z wywiadów gwiazda przyznała, że nigdy nie była przekonana do instytucji małżeństwa, ale uległa presji rodziny – ciotki martwiły się, że zostanie starą panną.

Choć Ewa i Jerzy mają różne temperamenty i zainteresowania, udało im się razem przeżyć 36 lat. Gdy pod koniec września w mediach pojawiła się wiadomość, że się rozwiedli, wyszło na jaw, że tak naprawdę nie są małżeństwem… już od roku. Co więcej, od wielu lat nie mieszkali razem i widywali się głównie w weekendy.

Podobno kiedyś oboje stwierdzili, że weekendowe randki dodadzą ich małżeństwu rumieńców i je scementują. Ale tak się nie stało. Aktorkę widywano z innymi mężczyznami, plotkowano o jej romansach. Nie dementowała tego, tylko otwarcie mówiła, że pociągają ją młodsi mężczyźni.

„Kobiety narzekają, że za mało jest prawdziwych mężczyzn. Ci, którzy im się podobają, są już zajęci albo w związkach homoseksualnych. A może po prostu mężczyźni w pewnym wieku nie mogą już sprostać… Naukowcy dowiedli, że po siedemdziesiątce kobieta może mieć lepszy orgazm niż w latach młodości”, mówiła w rozmowie z „Wprost”. „Na logikę: w pewnym wieku kobieta potrzebuje młodszego mężczyzny. To czysta biologia, nieodwracalne prawo natury. Takie związki to oczywiście wciąż tabu. W drugą stronę jest społeczne przyzwolenie”, dodała.

Krótko po informacji o rozwodzie Ewy media obiegły pierwsze zdjęcia paparazzi gwiazdy z nowym partnerem. Widać na nich, że są szczęśliwi. Marcin przeprowadził się dla ukochanej do Polski. Od kilku miesięcy są niemal nierozłączni.

Ewę Kasprzyk i Marcina łączy wyjątkowe uczucie

Nie zostawiajmy życia na starość, żyjmy każdą chwilą – to dewiza, która przyświeca Kasprzyk. Aktorka nie przejmuje się opiniami internautów ani plotkami krążącymi na jej temat. Nie zastanawia się, czy coś jej wypada, czy raczej nie.

„Wszyscy spodziewają się, że kobieta po sześćdziesiątce powinna już czołgać się w stronę cmentarza. Nie czuję się wyznacznikiem piękna i seksapilu, choć wolę się kojarzyć z seksem niż z geriatrią. Po prostu czasami wyglądam dobrze, a czasami fantastycznie”, śmieje się Ewa. „Ja dziś mogę wyjść w krótkich spodenkach i przyjechać na wywiad rowerem. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy to akceptuje. Kobieta powinna mieć w życiu coś, co kocha, i nie powinien to być tylko mężczyzna. Jeśli ma pasję, każdy facet za nią pójdzie, bo będzie chciał ogrzać się w blasku jej spełnienia. Stawiam na indywidualność i osobowość”, deklaruje.

A pasji jej nie brakuje. Obok aktorstwa Ewa najbardziej kocha podróże i sport. Zwłaszcza tajski boks. Wspólnie z córką, wokalistką Małgorzatą Bernatowicz, wyjechała do Tajlandii na miesięczny obóz treningowy. Co więcej, stoczyła nawet jedną profesjonalną walkę z Iwoną Guzowską! Niedawno aktorka skoczyła ze spadochronem, a kiedy znów będzie ciepło, zamierza wrócić do nauki surfingu.

We wszystkich pasjach kibicuje jej Marcin, któremu podobają się szalone pomysły ukochanej.

– Przy Ewie nie można się nudzić. Ma niesamowite poczucie humoru, dystans do siebie i świata. Czerpie z życia pełnymi garściami – mówi „Party” osoba z otoczenia gwiazdy.

Co jeszcze wymyśli? Trudno przewidzieć, ale na pewno nieraz zaskoczy swoich fanów. Czy zdecyduje się znowu powiedzieć „tak”?

– Ewę i Marcina łączy wyjątkowe uczucie, więc wszystko jest możliwe – dodaje znajoma Kasprzyk.

Ewa Kasprzyk swojego ukochanego poznała cztery lata temu w Turcji.