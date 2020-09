Ewa Kasprzyk rozwiodła się w tajemnicy po 36 latach małżeństwa! 

Zaskakujące wieści podała "Super Express". Według informacji dziennika Ewa Kasprzyk rozwiodła się ze swoim mężem, Jerzym Bernatowiczem. Co ciekawe, sprawa rozwodowa odbyła się już rok temu, z powództwa aktorki, ale dopiero teraz ten fakt ujrzał światło dziennie. Co się stało?

Ewa Kasprzyk rozwiodła się

Ewa Kasprzyk i Jerzy Bernatowicz byli małżeństwem od ponad 36 lat. Już wcześniej zdarzały im się poważne kryzysy (w 2012 roku para próbowała się rozwieść, ostatecznie doszła do porozumienia). Jednak od jakiegoś czasu znów plotkowano, że mają poważny kryzys. I rzeczywiście - od dawna nie byli widziani razem, od lat nie mieszkali razem. W 2019 roku ostatecznie postanowili się rozwieść. Wniosek do sądu złożyła aktorka:

Sprawa zakończyła się wyrokiem rozwodowym z dnia 25.09.2019 bez orzekania o winie. Wyrok jest prawomocny. Sprawa była z powództwa Ewy Kasprzyk – potwierdził Tomasz Adamski, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, w rozmowie z "Super Expressem"

Ewa Kasprzyk znana jest z odważnego podejścia do sprawa życia w małżeństwie czy seksu. W jednym z wywiadów bezpardonowo wyznała:

Młodsza dziewczyna lubi starszych, bo chce czuć się zaopiekowana, mieć finansową stabilizację. A później to się odwraca, bo kobieta starsza chce przeżyć coś szalonego, romantycznego, więc ugania się za młodzikami - powiedziała w wywiadzie dla "Wprost".

Ewa i Jerzy mają córkę, wokalistkę Małgorzatę Bernatowicz, która próbowała swoich sił m.in. w "The Voice of Poland" czy "Must be the music".

Ich małżeństwo to już przeszłość.

Ewa Kasprzyk to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Niedługo będzie można ją oglądać w czwartej części filmu "Kogel Mogel" oraz ekranizacji "Chłopów".