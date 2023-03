Zastanawialiście się kiedyś jak mieszka Ewa Kasprzyk ? Mieszkanie znakomitej aktorki ma swoją duszę! Wnętrze jest bardzo przestrzenne, ale co dodaje mu oryginalności?! W salonie Ewy Kasprzyk roi się od obrazów, co sprawia że można poczuć się jak w prawdziwej galerii sztuki! Co przedstawiają? Koniecznie musicie to zobaczyć. Czy to tam właśnie mieszka ze swoim ukochanym, Michałem Kozerskim, w którym występuje w "Power Couple"? Zobacz także: Jak dziś wygląda Rafał z kultowej "Komedii małżeńskiej" z Ewą Kasprzyk? "Wiele osób twierdzi, że w ogóle się nie zmieniłem" Jak mieszka Ewa Kasprzyk? Ewa Kasprzyk pokazała jak mieszka! W jej wnętrzach można poczuć się jak na wernisażu zdjęć aktorki! Rąbka tajemnicy, jak gwiazda "Kogla-mogla" urządziła swoje cztery kąty uchyliła nieco Sonia Bohosiewcz, która gościła w mieszkaniu koleżanki z branży. Na ścianach w salonie Ewy Kasprzyk można było dojrzeć mnóstwo wyjątkowych zdjęć aktorki, m. in. takie robione w Toskanii specjalnie do książki aktorki. Nie brakuje również sentymentalnych pamiątek, takich jak wspólne zdjęcie Ewy Kasprzyk i wybitnego reżysera Pedro Almodóvara, które wyeksponowane jest w ramce. Wnętrze mieszkania Ewy Kasprzyk urządzone jest w w stylu retro. Nie brakuje biblioteczek, które wypełnione są po brzegi książkami. Aktorka zdecydowanie nie jest fanką minimalizmu, a jej wnętrze wypełnione jest przedmiotami, które mają dla niej wyjątkowe znaczenie. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Ewa...