Ewa Farna w platynowym blondzie! Ta metamorfoza przejdzie do historii

Od kiedy Ewa Farna pojawiła się na muzycznej scenie, jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jej wizerunku były jej ciemne włosy, z którymi raczej nie eksperymentowała. Piosenkarka co najwyżej zmieniała ich długość, lub, na zmianę, a to pozbywała się stylowej prostej grzywki, a to znowu ją zapuszczała. Ostatnio gwiazda wzbudziła całkiem spore emocje wśród swoich fanów, a wszystko przez piękną smukłą sylwetkę i sekret, jaki się za nią kryje. Nic jednak nie przebije zdjęcia, które dziś pojawiło się w mediach społecznościowych. Dlaczego? Otóż nagle na głowie Ewy Farny zagościł platynowy blond, a artystka jest nie do poznania!

Ewa Farna w platynowym blondzie

Gwiazdy co chwila zaskakują nas swoimi metamorfozami, a niektóre z nich są tak ogromne, że niekiedy naprawdę ciężko je rozpoznać. Tym razem zmianę na głowie piosenkarki Ewy Farny, przestawi uwielbiany przez znane osobistości stylista fryzur - Łukasz Urbański. Jak się okazuje, postanowił on całkowicie odmienić jej wizerunek i choć metamorfoza to nie zasługa wizyty w salonie, a programu graficznego, internauci i tak są pod ogromnym wrażeniem. Platynowy blond czy może jednak ciemne włosy? Fani mają już swojego faworyta. Jak myślisz, którą opcje obstawili?

Jak się okazuje, 60% internautów którzy wzięli udział w ankiecie na InstaStory Łukasza Urbańskiego zagłosowało na platynowy blond! Co więcej, fryzjer postanowił posunąć się o krok dalej i w kolejnej relacji pokazał, jak Ewa Farna wyglądałaby w różu! I tu kolejne zdziwienie, bo jak się okazuje, aż 68% głosujących ponowie zagłosowało za metamorfozą piosenkarki. Sądzicie, że po czymś takim Ewa Farna zdecyduje się na włosowe eksperymenty?

Która wersja najbardziej wam się podoba? Trzeba przyznać, że w takich odsłonach prezentuje się zupełnie inaczej.