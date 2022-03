Ewa Farna urodziła córeczkę. Gwiazda wybrała dla niej mało popularne imię. Co oznacza?

Ewa Farna podziękowała swoim czeskim fanom za udział w koncercie. Za to fani nad Wisłą nie byli w stanie uwierzyć w to, co czytają. I słusznie!

Ewa Farna po dość długiej przerwie wróciła do pracy na scenie. Najpierw wydała piosenkę "Ciało", w której opisała swoje podejście do wyglądu, ciała i ciałopozytywności. Z kolei tydzień temu wyszedł jej kolejny teledysk do utworu "No Nie!", który również skradł serca wielu słuchaczy. Urodzona tuż za polską granicą piosenkarka koncertuje w Polsce, ale też w Czechach, gdzie również jest gwiazdą. Teraz, nie ze swojej winy, zaliczyła małą wpadkę. Początkowo polscy fani byli w szoku! Niefortunne tłumaczenie na profilu Ewy Farnej Ewa Farna pochodzi z polskiej rodziny mieszkającej na Zaolziu, więc od lat robi karierę jednocześnie w Czechach i w Polsce. Często nagrywa swoje piosenki w dwóch językach. Piosenkarka jest też aktywna w mediach społecznościowych i używa ich jako platformy do promowania swojej muzyki, jak i kontaktu z fanami. Posty zwykle pisze w dwóch językach. Teraz z tego powodu doszło do małej wpadki. Zobacz także: Ewa Farna pokazała syna, Artura. Chłopiec włosy ma po tacie! Ewa Farna przez weekend koncertowała w Czechach i w poniedziałek podziękowała publiczności za przybycie na Facebooku. Z tego względu, że post był skierowany do czeskich internautów, napisała tylko w języku czeskim. Zobacz także: Ewa Farna odważnym zdjęciem prowokuje do dyskusji: "Wiecie, ja lubię facetów" Facebook automatycznie tłumaczy post, jeśli ten nie jest w ustawionym w systemie języku. Polscy fani zdziwili się, kiedy kliknęli "Zobacz tłumaczenie". Tego nie spodziewali się po artystce. Zamiast: Dziękuję za szalony weeked! Byliście przecudowni. Facebooku przetłumaczył post tak: Dziękuję za cichy weekend! Byliście śmieciami. Zobacz...