Ewa Farna u Kuby Wojewódzkiego

Ewa Farna o swojej wadze:

W Polsce jestem grubą laską, w Czechach seksowną. Ja się czuję normalnie. Mam takie geny, że jak zjem wieczorem steka to gdzieś tam to we mnie wchodzi. Nie mam z tym problemu w życiu codziennym, ale mam problem w show-biznesie, bo tutaj lubi się wieszaki - ja gdybym była facetem to by mnie to obrzydzało.