Ewa Farna jest jedną z największych polskich gwiazd. Niemal każda jej piosenka w ciągu kilku chwil staje się hitem granym przez wszystkie rozgłośnie w kraju. Ewa Farna nie spoczywa jednak na laurach. Wciąż pracuje nad swoim głosem. Okazuje się, że polska gwiazda ma także swoich zagranicznych ulubieńców, z których stara się brać przykład. Ostatnio spełniło się jej marzenie i spotkała się ze swoją idolką...

Jedną z gwiazd, które imponują Ewie Farnej, jest Jessie J. Brytyjska piosenkarka zagrała niedawno koncert w Pradze. Ewa Farna, choć jest w zaawansowanej ciąży, nie mogła sobie odmówić przyjemności i wybrała się, aby podziwiać swoją idolkę. Co więcej, paniom udało się nawet spotkać i zrobić sobie wspólne zdjęcie. Ewa Farna pochwaliła się nim na Instagramie. Przy okazji zdradziła kulisy tego spotkania. Okazuje się, że w pewnym momencie pojawiły się pewne trudności...

Zobacz także: Ewa Farna z coraz większym brzuszkiem! Fani: "Mamy nadzieję, że nie urodzisz na scenie"

Okazuje się, że Ewa Farna miała trudności z porozumieniem się z Jessie J.

Kiedy uczysz się od przedszkola angielskiego, a kiedy potrzebujesz, nie da się skleić sensownego zdania????????????????‍♀️. Kocham i podziwiam za to jak potrafi kontrolować swój głos i za to jak świetną jest popsongwriterka. To dla mnie zaszczyt móc uścisnąć jej rękę. DZIĘKUJĘ - napisała pod zdjęciem Ewa Farna.