Pod koniec lutego Ewa Farna i jej mąż, Martin Chobot ogłosili, że spodziewają się dziecka. Małżeństwo zrobiło to w piękny sposób, mianowicie opublikowali w sieci wzruszający teledysk "Ta o nás", gdzie ostatnie kadry przedstawiały Ewę w zaawansowanej ciąży! Dziecko pary na świat ma przyjść lada moment, jednak gwiazda nie zrezygnowała jeszcze z koncertowania. Czy Ewa urodzi na scenie? Fani nie mają wątpliwości!

Święta Wielkanocne Ewa Farna wraz z bliskimi spędziła w Austrii. To właśnie stamtąd gwiazda pochwaliła się świątecznym zdjęciem, na którym ciążowego brzuszka nie była w stanie już ukryć.

To jest jedyne możliwe zdjęcie na social media, kiedy masz #badhair i #nomakeupday. A gruba to już "legalnie", więc nikt się nie może czepiać. Ale co tam, piękna pogoda, cudowna Austria, nastrój pozytywny, śmigus dyngus zaliczony, czas z rodzinka spędzony a teraz to juz nawet pozdrowionka dla fanów przekazane z okazji tych ważnych Świat Wielkanocnych - napisała Ewa na Instagramie.