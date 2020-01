Ewa Farna pokazała urocze zdjęcie synka! Mały Artur pomaga mamie promować nową piosenkę

Ewa Farna pokazała urocze zdjęcie synka w śpioszkach, które dostał od jej fanów! Mały Artur skończył dopiero pół roczku, a już pomaga mamie promować nową piosenkę. W zeszłym tygodniu piosenkarka zaprezentowała utwór nagrany w duecie ze Smolastym. W jaki sposób maluch pomaga swojej mamie w promocji?

Zobacz także: Ewa Farna wydała nowy singiel z wielką gwiazdą rapu! Będzie hit? Posłuchajcie sami

Ewa Farna i jej syn Artur w śpioszkach od fanów

Ewa Farna i jej mąż Martin Chobot w czerwcu powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Mały Artur od początku skradł serca nie tylko rodziców, ale również fanów piosenkarki. Miłośnicy talentu Ewy postanowili powitać nowego członka rodziny i obdarowali go uroczymi śpioszkami z napisem "New In The Crew", czyli "nowy w ekipie". Ewa pochwaliła się prezentem na Instagramie:

Jesteś jak pełnia, bo nie dajesz śnić🌕😅. Kto dla Was jest pełnią? Przez milość do kogo nie możecie spokojnie spać? ❤️✨ #2019 #newtothecrew ubranie od #myamazingfans #najlepszychfanow #lepsiodwszystkichmarekswiata😍✌🏼 - napisała Ewa Farna.

Opis pod zdjęciem nawiązuje do najnowszej piosenki Ewy i Smolastego, która pojawiła się w sieci w zeszły piątek. Chodzi o utwór "Pełnia", w którym fragment refrenu brzmi:

Nie wiem nic na pewno, na pewno nie wiem nic

Miałaś być na serio został tylko błysk

Jesteś jak pełnia, bo nie dajesz śnić x 2

Słyszeliście już ten kawałek? Ewa rzadko pokazuje rodzinne zdjęcia z dzieckiem, dlatego fotka małego Artura skradła serca obserwujących jej profil:

- Oj tak dziecko, to zdecydowanie miłość, która nie pozwala spać

- Co za słodziak z Arturka!

- Ale słodziak! - czytamy w komentarzach.

Trudno się nie zgodzić! Zdjęcie jest naprawdę przeurocze, sami się przekonajcie!

Zobacz także: Ewa Farna pokazała zdjęcie z synem i mężem. Artur to już duży chłopiec!

Ewa Farna pokazała zdjęcie synka w śpioszkach od fanów. Rzadko pokazuje zdjęcie synka, ale tym razem zrobiła wyjątek

Artur urodził się w czerwcu zeszłego roku i stał się oczkiem w głowie rodziców

Instagram/Ewa Farna

Po urodzeniu dziecka Ewa zrobiła sobie przerwę w karierze, jednak teraz zdecydowała się na kolaborację z raperem Smolastym nagrywając utwór pt. "Pełnia". Piosenkarka nie ukrywa, że jest bardzo zadowolona ze tej współpracy