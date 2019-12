Ewa Farna pokazała zdjęcie z synem i mężem. Artur to już duży chłopiec!

Ten rok był dla Ewy Farnej wyjątkowy. Piosenkarka w czerwcu przywitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Ewa Farna i Martin Chobot doczekali się syna, któremu dali na imię Artur. Te święta będą dla nich wyjątkowym czasem. Z tej okazji Ewa Farna pochwaliła się piękną, rodzinną fotografią. Zobaczcie, jak wygląda teraz synek gwiazdy!

Ewa Farna na rodzinnej fotografii z synem i mężem

Ewa Farna nie dość, że odnosi sukcesy w życiu zawodowym, to również prywatnym. Piosenkarka świetnie odnalazła się w roli mamy. Przy okazji nie zrezygnowała z kariery. Ewa Farna wciąż koncertuje i nagrywa nowe przeboje.

Jednak czas świąt to dla niej wyjątkowy okres. Ewa Farna chce go poświęcić tylko i wyłącznie rodzinie. Gwiazda zawiesiła koncerty aż do Sylwestra, kiedy to wystąpi na specjalnym koncercie we Wrocławiu. Na razie jednak w stu procentach poświęca się synkowi i mężowi. Ewa Farna pochwaliła się właśnie na Instagramie rodzinnym zdjęciem, na którym pozuje ze swoimi ukochanymi mężczyznami.

To byl intensywny rok. Cudowny, pelen nowych wyzwan muzycznych (tak na marginesie pare dni po Nowym roku szykujcie sie na premiere piosenki😘) oraz tez zyciowych zmian stawiajacych do nowej roli. 👪 Spedzcie te Swieta w spokoju, w milosci. A ze cos nie jest dopiete na ostatni guzik- olejcie to, przeciez nie o tym sa Swieta😘🎄. Odkladam telefon, widzimy sie w Sylwestra w Wroclawiu🎤 Wesolych Swiat Bozego Narodzenia! - napisała pod fotografią Ewa Farna (pisownia oryginalna).

Musimy przyznać, że Artur rośnie jak na drożdżach! Tylko spójrzcie na to zdjęcie :)

Ewa Farna ma za sobą wyjątkowy rok!