Ewa Farna wydała nowy singiel z wielką gwiazdą rapu! Będzie hit? Posłuchajcie sami

Ewa Farna nagrała singiel ze Smolastym. "Pełnia" ma premierę 10 stycznia, a data nie jest przypadkowa. Właśnie dzisiaj przypada pierwsza pełnia w roku 2020.

To spotkanie dwóch artystów reprezentujących zupełnie różne gatunki muzyczne. Czy to połączenie zapewni im szczyty listy przebojów?

Ewa Farna przyjęła zaproszenie Smolastego do wspólnego duetu w utworze "Pełnia", który promuje najnowszą płytę rapera o tym samym tytule. Premiera krążka odbędzie się 9 marca.

Ostatnio zdałem sobie sprawę, że jeszcze nigdy nie miałem okazji zrobić duetu z wokalistką. Zastanawiałem się kto idealnie wpasuje się do tego klimatu i od razu do głowy przyszedł mi ‘pazur’ w głosie Ewy, która co prawda ostatnio z wiadomych względów zrobiła sobie przerwę, ale tym bardziej cieszy mnie fakt, że skorzystała z mojego zaproszenia - powiedział Smolasty.