Dbali, abyś miała normalne dzieciństwo. Jak to robili?

– Oooo, to ich „know-how” (śmiech). Sama nie wiem, jak to robili. Przede wszystkim nie dawali też nam, swoim dzieciom, powodu, żebyśmy się przeciw nim buntowali. Dużą rolę grała też w naszym domu konsekwencja, choć pamiętam, że mama i tata do każdej sytuacji podchodzili indywidualnie. Starali się nam „zaszczepić” zasady bycia dobrymi ludźmi z pozytywnym nastawieniem do życia. Cała nasza trójka zawsze mogła przyjść po radę do rodziców. Czuliśmy się przy nich bezpieczni i kochani. I o to przecież powinno chodzić!

Jaką radę dałabyś młodej osobie, która marzy o karierze?

– Ludzie często mówią, że show-biznes jest pełen pokus. Ale tak naprawdę wszystko zależy, co to słowo oznacza dla ciebie. Mnie nigdy nie pociągał świat narkotyków czy bezmyślnego wydawania pieniędzy, dlatego to nie były dla mnie zagrożenia. Powiedziałabym więc młodej osobie: „Uważaj na ludzi, pilnuj umów, nie podpisuj się za każdą cenę na każdym świstku papieru. Do tego ciesz się każdym, nawet małym sukcesem i nie pozwalaj, by inni psuli ci radość z tego, co się dzieje. A co do przyszłości – to nie zapominaj, że masz na nią wpływ. I że zależy teraz tylko od twoich decyzji!”.

Z czym musi się liczyć młoda modelka, piosenkarka, aktorka stawiająca pierwsze kroki w branży? Co jest najtrudniejsze?

– Młodzi muszą liczyć się z tym, że będą oceniani przez obce osoby, które osobiście ich nie znają. Niełatwo, niezależnie od wieku, pogodzić się z tym, że ktoś na twój temat bezkarnie kłamie i tworzy o tobie mity. Kiedy jesteś młodą osobą i dopiero starasz się zrozumieć, kim tak naprawdę jesteś, wszystko, co o sobie czytasz, może ci dodatkowo nieźle namieszać w głowie. Ja miałam dużo szczęścia, grubą skórę, stabilny dom i błogosławieństwo.