Ewa Farna pokazała nowe zdjęcie z synkiem! Internauci zwracają uwagę na szczegół: "Smutne zdjęcie"

Ewa Farna pokazała nowe rodzinne zdjęcie. Jej synek Artur rośnie jak na drożdżach! Przy okazji artystka zdradziła, że przechodziła zakażenie koronawirusem, ale już jest zdrowa. Internauci patrząc na nową fotę Ewy Farnej zwrócili uwagę na przykry szczegół:

Smutne zdjęcie 😢

Co ich tak zaniepokoiło?

Syn Ewy Farnej to już duży chłopiec

Ewa Farna bardzo rzadko dzieli się rodzinnymi zdjęciami w sieci. Ceni sobie swoją prywatność ale stara się jednocześnie być aktywna w sieci. Od czasu do czasu, opowiada o tym, co aktualnie dzieje się w jej życiu. Dziś zdecydowała się opublikować nową rodzinną fotkę, na której widać jej męża Martina trzymającego w rękach małego Artura. Trzeba przyznać, że chłopiec rośnie jak na drożdżach! Ukochani mężczyźni Ewy Farnej pozują na tle ratusza na starym mieście w Pradze. Zazwyczaj to miejsce tętniło życiem i trudno było uniknąć tłumów:

Ciekawe uczucie zwiedzać Pragę szarą, zamkniętą- bezludzie tam, gdzie zawsze są tony turystów... Cieszę się na święta a Wy bądźcie czujni, bo jeszcze małe niespodzianeczki będę dla was miała. Małe, ale miłe😘. - napisała Ewa

Przy okazji przyznała, że przechodziła koronawirusa ale wróciła już do zdrowia:

Mam nadzieje, ze u Was dobrze? Ja już po covidzie. Poznasz tak, że przewijanie dzieciaka jest zupełnie spoko👌🏼😀👃🏻!

Zatroskani fani życzyli Ewie i całej jej rodzinie dużo zdrowie ale również entuzjastycznie zareagowali na widok małego Artura:

- Mały Artur jaki już duży😊 Dużo zdrowia dla was. Trzymajcie się!❤️

- Uwielbiam Was

Jednak widok opustoszałej Pragi również wprawił ich w smutek:

- Tam zawsze był problem ze zrobieniem zdjęcia ze względu na tłumy turystów.

- Ale dziwnie... jak tam byłam ostatnim razem to tłum był taki, że widziałam sam czubek zegara 😂

- Smutne zdjęcie 😢

Zdecydowanie wszyscy tęsknimy za czasami sprzed pandemii!

