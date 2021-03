Ewa Farna pokazała niesamowitą talię... Wokalistka zdradziła też, czy stosuje dietę!

Ewa Farna znów zachwyciła fanów na swoim profilu instagramowym. Wokalistka, której social media śledzą tysiące oddanych fanów z Polski i Czech, pokazała im właśnie w jakim jest nastroju. Ale nie tylko! Na najnowszym zdjęciu widzimy ją w odważnej stylizacji z bardzo podkreśloną talią. Nic dziwnego, że pod postem natychmiast zaroiło się od komentarzy. Przy okazji również wydało się, czy korzysta z diety...

Ewa Farna na zdjęciu w podkreślającym talię gorsecie

Jakiś czas temu, Ewa wzięła udział w popularnej w sieci zabawie "prawda czy fałsz". Fani pytali m.in. o szczupłą figurę wokalistki. Na pytanie co zrobiła, że ma taki brzuszek, jaki pokazuje na zdjęciach, przyznała że to wcale nie ćwiczenia. Zresztą artystka zdradziła, że do płaskiego brzuszka jej ciągle daleko... Czy rzeczywiście?

Na najnowszym zdjęciu, jakie pokazała, Ewa zaprezentowała się w króciutkiej różowej marynarko-sukience. Talię podkreśliła mocno... gorsetem, założonym na wierzch. Trzeba przyznać, że robi wrażenie.

Przy okazji Ewa oznaczyła czeski magazyn "Dieta", w którym ostatnio opowiedziała o "swoim nowym życiu". Jak wyznała w wywiadzie, nie stosuje diety, ale zaczęła się bardziej przyglądać temu, co je:

...co mi odpowiada, a co nie, do czego mam energię, co mi ją odbiera - mówiła Farna, cytowana przez "Blesk". - Moje priorytety to: bycie zdrowym, dobre samopoczucie, prawdziwe jedzenie dobrej jakości oraz lubić siebie i swojego faceta - dodała.

Prawda, że to świetna recepta?

Ewa trafiła na okładkę czeskiego magazynu o zdrowym odżywianiu.