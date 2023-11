1 z 5

Świąteczne plany Ewy Farnej

Ten rok Ewa Farna z pewnością może zaliczyć do udanych. Gwiazda nie tylko świętowała 10-lecie pracy artystycznej, ale również doskonale wiodło się jej w życiu prywatnym. We wrześniu tego roku Ewa Farna poślubiła swojego wieloletniego partnera Martina Chobota. Para pobrała się w tajemnicy przed mediami. Do internetu trafiło zaledwie jedno, opublikowane przez samą Ewę, zdjęcie z ceremonii ślubnej. Przed piosenkarką pierwsze święta w roli żony. I choć Ewa Farna rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, tym razem zrobiła wyjątek. W specjalnym wywiadzie dla Party.pl zdradziła, jak planuje spędzić święta Bożego Narodzenia!

To będzie czas pracy, a może wyciszenia w gronie rodziny? Przeczytajcie na kolejnych stronach!

