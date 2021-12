Ewa Farna na koncercie fundacji Polsat pokazała duży ciążowy brzuszek! 

Joanna Krupa jest w 7. miesiącu ciąży i spodziewa się narodzin swojego pierwszego dziecka. O swoim stanie poinformowała fanów w Dniu Matki pokazując pozytywny test ciążowy. Teraz gwiazda nie zwalnia tempa i mimo zaawansowanej ciąży oraz naprawdę wielkiego brzuszka cały czas pracuje. Nic więc dziwnego, że zjawiła się na jesiennej ramówce TVN, podczas której promowała kolejną edycję "Top Model" wraz z Katarzyną Sokołowską, Marcinem Tyszką i Dawidem Wolińskim. Zobaczcie poniżej, jak wyglądała modelka! Ciężarna Joanna Krupa na jesiennej ramówce TVN Joanna Krupa bez wątpienia była największą gwiazdą tej ramówki! Ciężarna modelka zwracała uwagę wszystkich i zachwycała wyglądem. Nie da się ukryć, że również jej ciążowy brzuszek był na pierwszym planie. Jest już naprawdę duży i może się wydawać, że modelka lada moment urodzi swoje maleństwo. Co ciekawe, do tej pory nie wyjawiła płci dziecka ani nie zdradziła, jakie imię wybrała dla niego z mężem. Jakiś czas temu wyznała za to w rozmowie z "Fleszem", jakie imiona bierze pod uwagę. Joanna Krupa podkreśliła swój brzuszek w obcisłej beżowej sukience o długości za kolana. Widać, że modelka najlepiej czuje się obecnie w takich fasonach, bo bardzo często je wybiera. Nic dziwnego, bo są szalenie kobiece, świetnie podkreślają figurę, a przy tym pozwalają stworzyć elegancki look. Takie kreacje są idealne na co dzień do pracy, a także na ważne wydarzenia. Są także bardzo uniwersalne i wystarczy zmiana dodatków, by stworzyć z nimi bardziej casualowy look. Zobaczcie, jak Joanna Krupa prezentowała się na ramówce! Joanna Krupa nie rezygnuje z pracy mimo zaawansowanej ciąży Brzuszek modelki jest już bardzo duży Joanna Krupa z dumą pokazywała swój brzuszek na ściance i na...