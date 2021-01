Ewa Farna kusi nogami na nowym zdjęciu. Internauta: "Majstrowałaś coś przy twarzy?!" Odpowiedziała!

Ewa Farna w ostatnim czasie zachwyciła fanów swoją nową sylwetką! Podczas pandemii wokalistce udało się zrzucić całkiem sporo nadprogramowych kilogramów, a jej nowa figura wprawiła w fanów w zachwyt! Jak to się robi? Takiej motywacji można tylko pozazdrościć! Na najnowszym zdjęciu Ewa Farna zaprezentowała swoje zgrabne nogi, a jedna z internautek, zadała niedyskretne pytanie na temat... zabiegów medycyny estetycznej na twarzy! Co na to piosenkarka?

Ewa Farna poddała się zabiegom medycyny estetycznej?

Przepis na idealną sylwetkę to coś czego szuka każdy z nas! Nic dziwnego, że każda metamorfoza ulubionej wokalistki czy aktorki budzi tak duże zainteresowanie w sieci. Ostatnio zauważalną zmianę przeszła Ewa Farna. Jej nowa widocznie szczuplejsza sylwetka zachwyciła internautów, którzy zasypali piosenkarkę pytaniami na temat tego, jak tego dokonała. Ewa Farna postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań, w którym przyznała, że nie praktykuje morderczych treningów, a wręcz "absolutnie niemalże się nie rusza". Przyznała, że siedzi z małym Arturem w domu, a jej główną aktywnością są spacery. Przy okazji przyznała, że jeszcze daleko jej do ideału, jednak akceptuje swoje ciało. Fani jednak są nieco innego zdania, a jej aktualna figura robi na nich duże wrażenie.

Ostatnio Ewa Farna wrzuciła zdjęcie ze swoim mężem, na którym pozuje w oversizowej koszuli, prezentując zgrabne nogi. Jednak z fanek jednak zwróciła uwagę na twarz wokalistki i pokusiła się o niedyskretne pytanie:

Majstrowałaś coś przy twarzy?👀🙈🤭

Ewa Farna od zawsze powtarzała, że uwoelbia naturalność, postanowiła więc od razu odpowiedzieć na to pytanie:

nic🤟🏼, ja taka od rodziców 😘

Faktycznie jej nowe zdjęcie mogło wzbudzić jakieś podejrzenia o poprawienie urody?

