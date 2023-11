4 z 10

Dwupiętrowy dom ma oczywiście wiele pomieszczeń. W środku znajduje się przestronny salon z kominkiem i wejściem do oranżerii oraz do pomieszczenia z krytym basenem. Jest też kuchnia z dostępem do ogrodu, sypialnia, gabinet, taras i łazienka z wanną oraz prysznicem. Na parterze znajduje się także łazienka dla gości.

Zobacz: Ewa Farna o życiu prywatnym: „Ślub zobowiązuje. Nie uważam, żeby był to tylko papier”