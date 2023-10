Ewa Drzyzga do drużyny "Dzień Dobry TVN" dołączyła już ponad roku temu. Do tej pory jednak dziennikarka nie komentowała swoich początków współpracy ze współprowadzącą poranne show - Agnieszką Woźniak- Starak. W rozmowie z Party.pl gwiazda TVN zdradziła, jak zareagowała na informację, że program poprowadzi z Agnieszką Woźniak-Starak i jakie mają relacje. Sprawdźcie, co nam powiedziała!

"Dzień Dobry TVN": Ewa Drzyzga o współpracy z Agnieszką Woźniak-Starak

Ewa Drzyzga ma na swoim koncie kilka kultowych programów, z "Rozmowami w toku" na czele. Gwiazda lubi pracować również w programach "na żywo". Duet Ewy z Agnieszką Woźniak-Starak był sporym zaskoczeniem dla wszystkich widzów "Dzień Dobry TVN". Co więcej, niedawno doszło do tego, że fani coraz śmielej zaczęli porównywać obie dziennikarki, a nawet kąśliwie komentować stylizacje Ewy Drzyzgi i nazywać ją "ubogą krewną".

Dziennikarka szybko odniosła się do słów hejterów, Ewa Drzyzga nie przejęła się niepochlebnymi komentarzami na temat swojej stylizacji z "Dzień Dobry TVN" określonej mianem "ubogiej krewnej" i w zabawny sposób utarła nosa "życzliwym fanom". Czy ta sytuacja wpłynęła na relacje pomiędzy Ewą Drzyzgą a Agnieszką Woźniak-Starak? Jak dziennikarka ocenia ich współpracę? Koniecznie zobaczcie nasze wideo.