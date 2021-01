Agnieszka Woźniak - Starak i Ewa Drzyzga zaszczepione na COVID-19 poza kolejnością? Prowadzące "Dzień Dobry TVN" skomentowały te doniesienia

Afera wokół szczepień znanych osób ze świata kultury, wydaje się nie cichnąć. Teraz głośno zrobiło się wokół Agnieszki Woźniak - Starak i Ewy Drzyzgi, które zostały poproszone o komentarz w tej sprawie, przez jeden z portali internetowych. Jak się okazało, krążą pogłoski, że prowadzące "Dzień Dobry TVN" rzekomo zostały już zaszczepione. Prezenterki postanowiły publicznie zabrać głos w tej sprawie.

Od początku stycznia pojawiają się nowe informacje dotyczące afery szczepionkowej. Poznaliśmy kilkanaście nazwisk osób ze świata kultury, które przyjęły szczepionkę na COVID-19 poza wyznaczona kolejnością. Wśród zaszczepionych gwiazd są między innymi Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, Magda Umer, Anna Cieślak, Radosław Pazura, czy Olgierd Łukaszewicz. Sprawa stała się bardzo medialna i jak się okazało, w sieci zaczęły krążyć pogłoski o rzekomych kolejnych szczepieniach gwiazd. Plotki na temat przyjęcia szczepionki na COVID-19 skupiły się teraz na Agnieszce Woźniak - Starak i Ewie Drzyzdze.

Prezenterki zostały poproszone przez dziennikarkę jednego z portali internetowych o potwierdzenie, że zostały zaszczepione przeciwko koronawirusowi poza wyznaczoną kolejnością. Prowadzące "Dzień Dobry TVN" postanowiły natychmiast zareagować i zdementować te pogłoski. Ewa Drzyzga zamieściła oświadczenie na swoim Instagramie.

Kochani, ale mnie chcieli ubrać w aferę... Dzwoni do mnie pani [...] i prosi o POTWIERDZENIE, że zostałam zaszczepiona (poza kolejką) na covid-19 . Otóż nie zostałam, czekam grzecznie na swoją kolej . A jeśli ktoś twierdzi, że jest inaczej, mija się z prawdą, pewnie szuka sensacji - czytamy w oświadczeniu Ewy Drzyzgi.

Z kolei Agnieszka Woźniak - Starak nagrała krótkie wideo na InstaStory, w którym również stanowczo zaprzeczyła, że przyjęła już szczepionkę na COVID-19.

Przed chwilą dostałam pytanie od dziennikarki [...], czy to prawda, że zaszczepiłam się przeciwko Covid-19. Ponoć takie komentarze pojawiają się też na różnych portalach. No więc nie - nie zaszczepiłam się poza kolejnością, ale bardzo chętnie się zaszczepię, gdy już przyjdzie moja kolej, czyli zakładam, że to będzie gdzieś za rok. Bardzo pozdrawiam wszystkich życzliwych - powiedziała w nagraniu na InstaStory, Agnieszka Woźniak - Starak.