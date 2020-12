Ewa Drzyzga miała romans z prezenterem "Dzień Dobry TVN"! Dziś unikają się w pracy?

Ewa Drzyzga zanim rozpoczęła przygodę ze stacją TVN, dała poznać się słuchaczom RMF. Jak się okazuje dziennikarka poznała w rozgłośni nie tylko swojego obecnego męża, ale również przeżyła romantyczne chwile z innym znanym dziennikarzem, z którym po latach musiała spotkać się na planie „Dzień Dobry TVN”. Jak dziś wyglądają jej relacje z Andrzejem Sołtysikiem? O przyjaźni nie ma mowy? Niewiarygodne, co lata temu robili po godzinach w pracy...

Zobacz także: Mała wpadka w "Dzień Dobry TVN"? Ewa Drzyzga zwróciła uwagę Agnieszce Woźniak-Starak i... szybko przeprosiła!

Ewa Drzyzga i prezenter „Dzień Dobry TVN” byli parą! Dziś wolą się omijać?

Drogi Ewy Drzyzgi i Andrzeja Sołtysika spotkały się w latach 90., kiedy obydwoje pracowali w RMF FM. Ona prowadziła serwisy informacyjne, on tłumaczył wiadomości z zagranicy. Plotki o ich romansie potwierdziły się w 1991 roku, kiedy to wspólnie spędzili sylwestrową noc. Jak się okazuje, Ewa Drzyzga zaimponowała koledze swoim doświadczeniem.

Miała talent i coś umiała, podczas gdy ja byłem kompletnie zielony - mówił Andrzej Sołtysik w „Dobrym Tygodniu”.

Jak wspomniał dziennikarz, on i Ewa Drzyzga w RMF FM niejednokrotnie zostawali na noc, co więcej mieli tam nawet swoje śpiwory. Choć dziś mogliby tworzyć jedną z najbardziej popularnych par w show-biznesie, relacja tej dwójki nie przetrwała próby czasu, a Ewa Drzyzga niedługo później związała się z Marcinem Borkowskim, z którym od 2004 roku tworzy małżeństwo idealne. Co jednak wydarzyło się, kiedy ona i Andrzej Sołtysik ponownie spotkali się na swojej zawodowej drodze, tym razem, w „Dzień dobry TVN”?

Było fajnie, ale najwyraźniej oboje byliśmy zbyt młodzi. Chociaż Ewa wykazywała wtedy większą ode mnie dojrzałość. Jesteśmy teraz trochę bliżej za sprawą "Dzień Dobry TVN", choć przyjaźń to już za dużo powiedziane - zdradził w rozmowie z tygodnikiem.

Ewa Drzyzga wróciła do "Dzień Dobry TVN", które współprowadzi wraz z Agnieszką Woźniak-Starak. W pracy jednak spotkała również kogoś z kim łączyła ją bliska relacja - Andrzeja Sołtysika.

Instagram

Znany dziennikarz w porannym programie śniadaniowym pojawia się przy boku Anny Kalczyńskiej. Pasowali do siebie z Ewą Drzyzgą?