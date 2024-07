W ciągu ostatnich miesięcy Polska oszalała na punkcie Ewy Chodakowskiej. Tysiące kobiet i mężczyzn ćwiczą przy pomocy planów treningowych opracowanych przez nową gwiazdę fitnessu. W najnowszym numerze magazynu "Viva!" znalazł się wywiad ze sportsmenką. Aleksandrze Kwaśniewskiej udało się wyciągnąć kilka szczegółów z jej życia prywatnego. Zobacz: Ewa Chodakowska przyznała się do swoich słabości

Ewa opowiedziała Oli m.in. historię związaną z tym jak poznała swojego narzeczonego, Greka Lefterisa Kavoukisa.

- Mój znajomy na jednej z wysp prowadził beach bar. Prosto z portu, nie zważając na zmęczenie, wparowałam na plażę. Była piąta rano, miejsce wciąż tętniło życiem, a powietrze pachniało beztroską. Pierwszą osobą, na jaką wpadłam był brat właściciela lokalu, mój Leferis. Od tamtej pory pojawiał się na mojej drodze wielokrotnie, ale poza przyjacielskim "część" nie podejmowaliśmy żadnej rozmowy - wspomina Chodakowska.

Zapowiadająca się bardzo romantycznie historia ma oczywiście ciąg dalszy:

- Zafascynowana wyspą, biegałam z aparatem w ręce i, nie zważając na kompletny brak talentu fotografowałam dosłownie wszystko. Aż któregoś dnia zrobiłam przypadkiem zdjęcie właśnie Leferisowi. Spojrzałam na wyświetlacz i po raz pierwszy pomyślałam: Jaki fajny facet. Podeszłam do niego mówiąc: "Złapałam cię", i czas jakby stanął w miejscu. Nie mogliśmy przestać rozmawiać. Poczułam, że spotkałam swojego człowieka. Lefteris to moja największa inspiracja. Człowiek o ogromny sercu, nieskończonej cierpliwości, dojrzały, mądry. Mój osobisty anioł stróż. Nie mogłam uwierzyć, że jest trenerem personalnym. Patrzyłam na niego i wiedziałam, że chcę być taka jak on.

To właśnie pod wpływem fascynacji przystojnym Grekiem Chodakowska zapisała się do college'u sportowego i postanowiła związać swoją przyszłość ze sportem. Jak widać Lefteris jak na razie był największym szczęściem, jakie Ewa otrzymała od losu. To w końcu dzięki niemu może pochwalić się teraz olbrzymią popularnością, a także sympatią wielu kobiet.

