Ewa Chodakowska zabrała głos w sprawie mody na odchudzanie w czasie ciąży. Trenerka, która za punkt honoru stawia sobie promowanie zdrowego stylu życia wśród kobiet, rzadko wypowiada się w tak ostrym tonie. Co dokładnie napisała?

Najbardziej znana trenerka w Polsce stara się być zawsze blisko swoich fanek. Dzięki social media jest w stałym kontakcie ze swoimi wielbicielkami, którym nierzadko radzi nie tylko w kwestiach treningów i zdrowego odżywiania. Ewa Chodakowska często zabiera głos również w ważnych dla kobiet kwestiach, szczególnie tych, które są bliskie jej sercu. Tym razem wypowiedziała się na temat odchudzania w ciąży. Co o tym sądzi?

Trenerka sama nie ma jeszcze dzieci. Już od dawna pojawiają się jednak pytania o potomstwo. Kiedy nadejdzie ten moment? Ewa uważa, że na wszystko przychodzi w życiu pora. Jednak jej czas na macierzyństwo chyba jeszcze nie nadszedł:

Temat dziecka wraca do mnie jak bumerang. Pytają wszyscy: rodzina, znajomi sąsiadki. Jedni mnie straszą: "zobaczymy, jak ci będzie do śmiechu, jak będziesz miała dzieci", a inni ganią: "co to za życie bez dzieci". Takie pytania są zupełnie normalne, ale u mnie do grona zainteresowanych osób dochodzą jeszcze zupełnie obce mi osoby. Nie ma wywiadu, w którym nie padłoby to pytanie - mówiła pół roku temu na łamach magazynu "Flesz.