Ewa Chodakowska znów porównała się do konia! Trenerka na swoim Facebooku opisała zabawną historię, kiedy to jej przyjaciółka stwierdziła, że gwiazda odżywia się jak koń. Ewie bardzo się to spodobało, co więcej - zgodziła się z tym!

Ewa Chodakowska porównała się do konia

Ewa opowiadała swojej przyjaciółce Greczynce o swoim odżywaniu się. Kiedy ta nie wiedziała, czym jest owsianka, Chodakowska kazała jej to "wygooglać". Efekt? Przeczytajcie sami:

Byłam wczoraj na kolacji ze znajomymi .. Koleżanka Greczynka (rozmawiamy po angielsku) pyta mnie:

- "NO TO CO JESZ NA ŚNIADANIE??"

- Owsiankę - odpowiadam ..

- ale co to jest ...

- Najlepiej wejdz w Google o sobie wyszukaj - odpowiadam ..

Maria z bijącym sercem wstukuje uważnie kazda literę ???????? zaraz wszystko sie wyjaśni ????????????

- OATS ???? Ty jesz OATS??? (owies???) .. Przeciez to jest dla koni

Czy Ewa obraziła się na koleżankę? Skądże! Zestawiła swoje zdjęcie z koniem:

Nooo ... To by sie zgadzało ???????????????? Ihaaaaaa - pisze

Co na to jej fani? Są zachwyceni jej poczuciem humoru i dystansem:

Ewa uwielbiam Cię za to, jak podchodzisz do tych wszystkich hejtów. Już nawet ich nie olewasz, ale obracasz w żart. Nie jestem z Tobą dla ćwiczeń, bo niestety tego nie robię, ale jestem tutaj bo potrafisz podnieść na duchu!!! - napisała jedna z fanek

Całkowicie się z tym zgadzamy!

Posted by Ewa Chodakowska on 7 stycznia 2016

