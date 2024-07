Uroda polskich gwiazd wzbudza ogromne zainteresowanie. Niektóre z nich muszą zmierzyć się z bardzo negatywnymi komentarzami na ten temat, które mogą zaboleć. Pod tym względem ciężko ma m.in. Anja Rubik. Przypomnijmy: Magiel towarzyski: Korwin: Kobiety o twarzy konia nie wymyślili internauci. Rubik: To jest straszne

Z nieprzychylnymi opiniami ma do czynienia również Ewa Chodakowska. Trenerka opublikowała dziś status, który może zaskakiwać. Najpopularniejsza trenerka w Polsce szczerze mówi, co myśli o tym, że wielu internautów mówi o tym, że ma twarz konia. Instruktorka nie przejmuje się jednak takimi komentarzami, i jak zawsze, we wszystkim znalazła tylko pozytywy:

Jesli rzucają w Ciebie "kamieniami", pozbieraj je i "zbuduj z nich DOM" !! Od trzech lat zderzam sie z przeróżnymi opiniami na swój temat hmm.. Niejedna osoba miała by serdecznie dość ???????? Np. od dawna słyszę, ze jestem koniem .. wyglądam jak koń, mieszkam w stajni, a na śniadanie jem owies ???????? Co z tym robię ? Mysle sobie ... Troche tak jest !!! Jestem koniem wyścigowym, ktory zostawia tych najgłośniej krzyczących daleko w tyle na miejsce zamieszkania nie narzekam, a na śniadanie regularnie jem "OWIES-ianke". Do tego dorzucam moje Ihaaaaa!!!!! - inspirowane przezwiskiem. I galopuje dalej. Pamiętaj !!! Wszystko co Cie otacza, moze dołować albo budować to w jako sposob odbierasz rzeczywistość zalezy tylko od Ciebie i nastroju w jakim sie znajdujesz - pisze na swoim Facebooku gwiazda

Brawa za tak ogromny dystans. Taka postawa na pewno pomoże innym kobietom.

