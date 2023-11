Ewa Chodakowska pochwaliła się swoim luksusowym mieszkaniem na Mokotowie! Na początku 2017 roku trenerka kupiła od Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein dwupoziomowy apartament o powierzchni 360 metrów kwadratowych. Ewa Chodakowska przez kilka miesięcy urządzała swoje gniazdko, które niestety, ostatnio musiało przejść generalny remont. Okazało się bowiem, że jej mieszkanie zostało zalane. Teraz wydaje się, że sytuacja została już opanowana i Ewa mogła wrócić do swojego apartamentu. Trenerka postanowiła nawet pokazać swoim fankom na Instagramie, jak urządziła wnętrza mieszkania na Mokotowie!

Odkąd wprowadziliśmy się do naszego mieszkania, czytam często w wiadomościach prywatnych.. w komentarzach, "Ewka, pokaz jak mieszkasz" .. Część z Was, pyta z czystej ciekawości, część szuka inspiracji.. Na początku miałam opory.. w końcu to mój dom.. w końcu powinnam coś zostawić dla siebie.. jest jakaś granica.. Z drugiej strony, SKORO TO MÓJ DOM i tutaj jestem około 6 miesięcy w roku, to chce się czuć w nim swobodnie.. Mój dom to tez miejsce mojej pracy, a ze pracuje w social mediach, to nie powinnam się szczypać.. Przecież od samego początku pokazuje Ci jak żyje.. od 30 metrowej kawalerki na Żoliborzu, po 360 M kw na Mokotowie.. Dlaczego mam się czaić z czymś na co razem z mężem zapracowaliśmy..- napisała pod fotką.