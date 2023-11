1 z 5

Ewa Chodakowska musi opuścić swoje mieszkanie! Gwiazda fitness przez pół roku remontowała swój luksusowy apartament na Mokotowie, który kupiła od Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśki w lutym 2017 roku, a teraz musi przenieść się do hotelu. Trenerka zamieściła dramatyczny wpis na Facebooku, w którym poinformowała fanów, że jej mieszkanie nie nadaje się do mieszkania i musi zostać poddane ponownemu remontowi. Po powrocie z wakacji Ewa Chodakowska zastała w swoim lokum przerażający widok! Co się stało?

