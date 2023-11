1 z 5

Ewa Chodakowska po raz pierwszy udzieliła tak szczerej odpowiedzi na pytanie dotyczące porównań z Anną Lewandowską! Ewa i Ania już od kilku lat motywują Polki do ćwiczeń i zachęcają do zdrowego odżywiania. Trenerki mają całe rzesze fanek, które inspirują się swoimi idolkami. Zarówno Chodakowska jak i Lewandowska do tej pory wydały po kilka książek i płyt, sportsmenki oferują swoim fankom suplementy diety i diety odchudzające. Każda z nich organizuje również specjalne obozy treningowe- i to właśnie dlatego, Ewa Chodakowska i Anna Lewandowska bardzo często są do siebie porównywane. Ewa Chodakowska w najnowszym wywiadzie odniosła się do porównań, a przy okazji... wbiła szpilę Annie Lewandowskiej!

Zobaczcie, co powiedziała Ewa Chodakowska!

Zobacz także: ILE WAŻY EWA CHODAKOWSKA? TRENERKA ZDRADZIŁA SWÓJ SEKRET