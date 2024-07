Już jest! Drugi numer magazynu "Be Active - Dietetyka&Fitness" można od dzisiaj kupić w kioskach i salonach prasowych. Pierwszy numer magazynu odniósł gigantyczny sukces i sprzedał się tak dobrze, że wydawnictwo zrobiło dodruk.

A na okładce drugiego numeru trenerka wszystkich Polek i redaktor naczelna magazynu Ewa Chodakowska, która pokazała swój idealny brzuch. Nie bez przyczyny! Jeden z tematów magazynu to "Dieta na płaski brzuch" plus pięć treningów, które pomogą zawalczyć o figurę taką, jak ma Ewa (choć wydaje nam się to niemożliwe :).

A co jeszcze czytelnicy znajdą w numerze?

Biegiem przez upał czyli jak przeprowadzić jogging w środku lata i nie paść z braku tchu.

Porady eksperta jak zadbać o szczupłe i jędrne ramiona.

Znajdziecie informację od dietetycznego coacha jak zmienić swój styl życia oraz gdzie można spędzić aktywne wakacje z całą rodziną od juniora do seniora!

I wiele wiele innych tematów!

Ewa Chodakowska we wstępie napisała, że:

Dopiero teraz zaczyna się prawdziwe wyzwanie, bo skoro przykułam już Twoją uwagę, to nie mogę Cię zawieść :). Ufam, że staniemy z Be Active na wysokości zadania. Moje drzwi są dla Ciebie szeroko otwarte - są szeroko otwarte dla każdego. To Ty! współtworzysz ten magazyn! To Ty i treningi jesteście moją motywacją.

A tak wygląda okładka! Cena magazynu "Be active - Dietetyka&Fitness" to tylko 7,99zł. Kupicie?