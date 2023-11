3 z 4

Lefterisie, jak sam powiedziałeś, na sukces pracujecie razem, ale w Polsce tylko Ewa jest gwiazdą. Nie przeszkadza ci to, że jesteś w cieniu żony?

L.K.: Nie! To bardzo mi odpowiada, poza tym wcale nie czuję, że jestem w cieniu, bo według mnie tworzymy jedność. Ja zresztą miałem już swoje pięć minut. Gdy się poznaliśmy, przez kilka lat występowałem w popularnym programie w greckiej telewizji. I wcale nie tęsknię za popularnością, bo to ciężki kawałek chleba. Ewa ma trudniejszą rolę, bo jest twarzą naszych projektów, gości na okładkach pism, jej nazwisko to marka. Sama dba o social media i kontakt z fankami. Ja mam łatwiejszą działkę: spotkania biznesowe, negocjacje, umowy – i to mi w zupełności wystarcza.

E.Ch.: Widzisz, i to odróżnia Lefterisa od wielu mężczyzn. Nie przeszkadza mu sukces ukochanej kobiety – potrafi się nim cieszyć. Może to jest kwestia mentalności, która, całe szczęście, u nas też już się zmienia.

W poglądach na sprawy damsko- -męskie blisko ci do feminizmu?

E.Ch.: Tu nawet nie chodzi o feminizm. Niestety, często największymi wrogami Polek są… one same. Zdarza się też tak, że to rodzina czy mężowie, przyzwyczajeni do patriarchalnego podziału ról, podcinają im skrzydła. Kobiety nie są stworzone do tego, by komukolwiek służyć, chyba że taką rolę same wybiorą. Często patrzę na dziewczyny, które gasną przy swoim partnerze, i zastanawiam się, do kogo będą miały pretensje w przyszłości. Mamy prawo o siebie dbać, rozwijać się i znajdować czas dla siebie. Życie pod cudze dyktando, wbrew naszej woli, zawsze będzie powodowało w nas frustrację. Jasne komunikowanie naszych potrzeb i oczekiwań jest absolutnie niezbędne.

O swoim mężu mówisz wyłącznie dobrze. Ale on też musi mieć wady!

E.Ch.: Jasne, między nami nie zawsze jest różowo, on potrafi mnie wkurzyć. Ale jeśli mogłabym się do czegoś przyczepić, to uważam, że czasem mógłby być nieco bardziej romantyczny.

L.K.: Nie sądzę, że jestem za mało romantyczny (śmiech). Rozpieszczam cię na 150 procent!

E.Ch.: Jak? Te sto róż, które wczoraj dostałam od moich Fajterek, nie zrobiło na tobie wrażenia. Daję ci subtelnie do zrozumienia, że mógłbyś mi od czasu do czasu kupić kwiaty bez okazji.

L.K.: Ale zabieram cię do restauracji! Nie kupuję ci prezentów, bo wiem, że jeśli coś ci się zamarzy, potrafisz to sobie szybko zorganizować. Daję ci coś znacznie cenniejszego – wolność wyboru i możliwość robienia tego, co kochasz. Niezależność – coś, co cenisz najbardziej i co czyni z ciebie bardzo silną kobietę.

E.Ch.: No tak! Mogę wszystko i powinnam być ci za to wdzięczna? Inny schemat nie wchodzi w rachubę. Zapominasz jedynie, że silne kobiety są też wrażliwe w środku. Każda z nas potrzebuje czasem takich „dowodów” miłości.

L.K.: Codzienne życie to nie kwiaty! Kochanie, jesteśmy szczęśliwi. Ilu ludzi może to szczerze o sobie powiedzieć?