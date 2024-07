Ewa Chodakowska nie osiadła na laurach i wciąż konsekwentnie pracuje na tytuł najpopularniejszej trenerki fitness w Polsce. Gwiazda często podkreśla, że jej celem jest dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych odbiorców. To właśnie dlatego starannie analizuje każdą ofertę współpracy, która do niej napływa, a efekt finalny może być zaskakujący nawet dla jej fanek. Przypomnijmy: Chodakowska chce dotrzeć wszędzie. Rozpoczęła współpracę z Biedronką

Trenerka bardzo dba o kontakt z fankami i nie ogranicza się tylko do publikacji związanych z kolejnymi treningami czy dietami. Ewa pokazuje też część swojego prywatnego życia, głównie na Instagramie - można tam podejrzeć zdjęcia z egzotycznych wakacji czy romantycznych wypadów z mężem. Ostatnio Chodakowska pochwaliła się szpilkami Prady wartymi 3 tysiące złotych. Okazuje się, że trenerka również ma czasem ochotę na odrobinę elegancji.

Jak oceniacie gust Ewy?

