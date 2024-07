1 z 10

Ewa Chodakowska z mężem Lefterisem Kavoukisem majówkę spędzili w raju. Trenerka i jej ukochany polecieli na Mauritius! Nie byli tylko na wakacjach, prowadzili tam obóz z ćwiczeniami między innymi dla Joanny Przetakiewicz czy Agnieszki Szulim. A w wolnych chwilach...

Ewa z mężem rozkoszowali się widokami, odpoczywali i czasem tylko ćwiczyli w wodzie czy na deskach. Ale wszytko wygląda tak jakby była to tylko zabawa zakochanych. Czułe spojrzenia, pocałunki i to wszystko na Mauritiusie... Podobno Ewa ma jeszcze tam wrócić i zrobić kilka dodatkowych obozów treningowych dla tych, którzy chcą połączyć wakacje z pożytecznym. Obóz z nią kosztuje 10 tys. zł, ale chętnych nie brakuje. Ewa Chodakowska miała chyba kostium kąpielowy na każdy dzień, a do tego ciekawą fryzurę z warkoczy. Zobaczcie naszą galerię z bajkowych wakacji Ewy Chodakowskiej i jej męża i na chwilę przenieście się do raju.

Zobacz także: Ewa Chodakowska w święta kusi bardzo seksownym ciałem! ZDJĘCIA