Kilka tygodni temu Karolina Malinowska postanowiła skorzystać z uroków letniej pogody i wraz z całą rodziną wybrała się na krótki urlop nad polskie morze. Relację z pobytu dzieliła się na serwisach społecznościowych, gdzie wrzucała zdjęcia ze wspólnego spędzania czasu z mężem i dziećmi. Niespodziewanie na modelkę spadła ogromna fala krytyki od fanów i czytelników, którzy zasugerowali, że jej wakacje są "skromne i biedne". Przypomnijmy: Karolina Malinowska zabrała dzieci na wakacje. Spędzili je w Polsce

Być może teraz czeka ją kolejny spór z fanami i obserwatorami jej profilu na Instagramie - kolejny raz poszło o zdjęcie. Karolina zamieściła fotografię z samochodu na której widać napój sygnowany nazwiskiem Ewy Chodakowskiej. Panie nie ukrywają, że się przyjaźnią, a co więcej - Malinowska jak i jej rodzina korzystają z porad zamieszczanych w książkach trenerki. Nie dla wszystkich ich relacje są jednak takie oczywiste.



Karolina odpisała mu, że jest tylko koleżanką Ewy, ale niech lepiej ona sama się wypowie. Ku zaskoczeniu, Chodakowska zabrała głos w dyskusji. W kilku zdaniach wyjaśniła całą sytuację, a nawet podziękowała swojej koleżance.



Nie każde działanie osoby publicznej musi być interesowne. Jeśli popijanie napoju z moim wizerunkiem czyni z człowieka mojego managera, to muszę przyznać ze mam ich wielu @karolamalina widzisz Kochana robisz mi taką promocję, że to aż podejrzane. ściskam!!! Keep up good work!!! wyglądasz pięknie w bikini!!! #splash - czytamy.