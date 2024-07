Na Facebooku Ewy Chodakowskiej można odnaleźć mnóstwo porad, jak zdrowo żyć. Trenerka jest wzorem dla wielu kobiet, które śledzą każdy jej ruch i inspirują się poradami instruktorki. Niedawno w mediach pojawiła się plotka, że z jej usług chce skorzystać również Ewa Farna. Wokalistka odniosła się do tej informacji w jednym z wywiadów. Przypomnijmy: Farna miała ćwiczyć z Chodakowską i schudnąć. Ewa zdradza dlaczego nie wyszło

Reklama

Farna to nie jedyna fanka Chodakowskiej. Wśród nich jest również Karolina Malinowska, która wysłała jej niezwykłą wiadomość. Modelka od lat śledzi działania Ewy, a swoją pasją do zdrowego żywienia zaraziła również swojego syna, Fredericka. Do tego stopnia, że malec codziennie zasypia przy ostatniej książce gwiazdy. Instruktorka pochwaliła się tym na Facebooku:

Padłam z wrażenia !! To najpiękniejszy prezent jaki mogłam sobie wymarzyć Dopiero teraz odczytałam, dostałam pozwolenie na publikacje, zatem wrzucam. Wiadomość od Karoli: "Sorry, że tak późno ale muszę Ci to napisać. Od 3 dni czytam na noc mojemu synkowi (lat5) na dobranoc Twoją ostatnią książkę. Sam się dopomina i wie już wszystko o mądrym jedzeniu. Zostałaś ulubioną autorką Fredzia. - chwali się trenerka

Przy okazji załączyła również fotkę synka modelki, którą jak podkreśliła, otrzymała za zgodą gwiazdy. Malec wygląda naprawdę uroczo.

Zobacz: Chodakowska nie tylko w adidasach. Pochwaliła się bardzo drogimi szpilkami

Zobacz także

Reklama

Chodakowska na treningu z gwiazdami: