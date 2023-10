Na przestrzeni lat Zbigniewa Buczkowskiego mogliśmy oglądać w przeróżnych serialach i filmach, które możemy już liczyć w dziesiątkach. Jedną z lepiej zapamiętanych produkcji z jego udziałem niewątpliwie jest kultowa "Święta wojna". Jak bardzo aktor zmienił się od czasu ikonicznej roli Zbyszka Pyciakowskiego?

Jak dziś wygląda Zbigniew Buczkowski ze "Świętej wojny"?

Przede wszystkim osobom wychowującym się w latach 80. i 90., Zbigniewa Buczkowskiego nie trzeba przedstawiać. Wtedy aktor święcił największe triumfy w swojej karierze, która rozpoczęła się na początku lat 70. i szybko nabrała rozpędu. Producenci ustawiali się w kolejkach, by zatrudnić go w swoim filmie lub serialu.

Zbigniew Buczkowski MAREK SZYMANSKI/REPORTER/EAST NEWS

Aktor chętnie korzystał z tych propozycji, co odbiło się na jego życiu prywatnym. Zbigniew Buczkowski od 42 lat jest szczęśliwym mężem Jolanty, z którą doczekał się dwójki dzieci. Niestety, przez natłok pracy, w szczytowym momencie swojej kariery, był gościem we własnym domu. Gdy już jednak do niego wracał, starał się nadrobić stracony czas i angażować się w życie rodzinne.

Chociaż Zbigniew Buczkowski ma na swoim koncie szereg rozmaitych ról, jedną z lepiej zapamiętanych jest niewątpliwie rola Zbyszka Pyciakowskiego, przyjaciela Bercika, w kultowej "Świętej wojnie". Serial był emitowany od 1999 do 2008 roku i zdobył ogromną popularność. Mimo tak wielielkiej sławy, dziś Buczkowski raczej sporadycznie angażuje się w nowe projekty. Stale pojawia się jednak w serialu "Lombard. Życie pod zastaw", gdzie wciela się w Kazimierza Barskiego, właściciela lombardu.

Teraz Zbigniew Buczkowski pojawił się również na premierze spektaklu "Lumbago" i z uśmiechem pozował na ściance fotoreporterom. Jak dziś wygląda? To, co od razu rzuca się w oczy, to fakt, że na przestrzeni lat aktor niewiele się zmienił. Co prawda na jego twarzy pojawiło się kilka zmarszczek więcej, ale nadal wygląda, jak gdyby właśnie zszedł z planu "Świętej wojny".

