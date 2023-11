Ewa Bilan-Stoch udzieliła obszernego wywiadu, w którym wypowiedziała się m.in. na temat porównań do Anny Lewandowskiej, które pojawiły się po występie obu pań na Gali Mistrzów Sportu. Żona Kamila Stocha wyznała, że była nimi zdziwiona, ponieważ ona sama nie widzi punktów wspólnych z małżonką najsławniejszego polskiego piłkarza.

- Nie do końca to rozumiem. Mało jest materiałów na mój temat, nie opowiadam o swoim prywatnym życiu zbyt często, a w takich sytuacjach najłatwiej jest porównywać niż zdobyć ciekawe informacje. Szczerze powiedziawszy nie wiem, co mogę mieć wspólnego z panią Anią - powiedziała Ewa Bilan-Stoch w rozmowie z portalem dziennik.pl.