Już w poniedziałek polskich skoczków czeka konkurs drużynowy. Jak Kamil ocenia nasze szanse, możemy powalczyć ze świetnymi Norwegami?

Wynik nie zależy tylko od nas. Rywale są mocni. Ale my też jesteśmy. Mocni i skupieni. Konkurs drużynowy to jest ten moment, w którym przechodzimy samych siebie. (…) Możemy obiecać walkę od pierwszego do ostatniego skoku, damy z siebie wszystko, co mamy najlepszego - zapewnia dziennikarza wyborczej.