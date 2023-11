Pamela Niedziałek-Bem była starszą córką Ewy Bem. Przyszła na świat 12 grudnia 1978. Tak Ewa Bem mówiła o córce w wywiadzie dla magazynu "Viva!", którego udzieliła w 2001 roku.

- Pamela przyszła na świat jako siedmiomiesięczny wcześniak, rodziła się pośladkowo, chyba z 15 godzin. Myślałam, że umrę. Ale później zdarzały się daleko cięższe sytuacje, na przykład kiedy chorowała. To są poważne łupnie. Ale ja ją oczywiście kocham nie za to, co z nią przeżyłam, kocham ją, bo ją lubię.