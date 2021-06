Ewa Bem cztery lata po śmierci córki wraca na scenę: "Na początku udawałam, że żyję"

We wrześniu 2017 roku Ewa Bem przeżyła najgorsze chwile swojego życia - jej córka Pamela zmarła na glejaka w wieku 39 lat, osierocając dwójkę małych dzieci, w tym nowo narodzoną córeczkę. Pamela Bem dowiedziała się o straszliwej chorobie, będąc już w ciąży. Czekała do 6. miesiąca, żeby móc urodzić dziecko i rozpocząć leczenie. Potem przeszła poważną operację i poddała się chemioterapii. Niestety, we wrześniu zmarła. Od tej pory Ewa Bem nie udziela się medialnie i odwołała koncerty. Czy jeszcze kiedykolwiek wróci na scenę? Jej menadżer zdradził prawdę! Przeczytaj: Córka Ewy Bem nie żyje. Pamela Bem-Niedziałek miała 39 lat Ewa Bem rezygnuje z występów? Ewa Bem miała wystąpić 6 stycznia na koncercie kolęd w Sali Koncertowej Radia Wrocław. Niestety, artystka odwołała swój występ. Jak się okazuje, wciąż nie jest gotowa, żeby znów śpiewać na scenie. – Jeszcze za mało czasu upłynęło od czasu odejścia jej córki. Być może przyjdzie jeszcze dobry moment na występy, ale nie umiemy powiedzieć, kiedy miałby on nastąpić… - powiedział menadżer Ewy Bem w "Rewii". Myślicie, że Ewa Bem wróci na scenę? Zobacz: Nie żyje córka Ewy Bem. "Modliłam się, że­by Pa­me­la by­ła zdro­wa, że­by zo­sta­ła", mówiła piosenkarka. Na co chorowała Pamela? Polecamy: Agata Młynarska we wzruszających słowach o śmierci córki Ewy Bem: "Nikt nie myślał o tym, że kres nastąpi tak szybko. Ewo, nie ma słów" Córka Ewy Bem, Pamela, zmarła we wrześniu 2017 roku Ewa Bem nie jest gotowa, żeby wrócić na scenę po śmierci Pameli