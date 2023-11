Już od dłuższego czasu Evan Ellingson nie pojawiał się na ekranie. W 2009 roku aktor znalazł się w obsadzie filmu "Strażnik mojej siostry", w którym wcielił się w postać nastoletniego syna bohaterki granej przez Cameron Diaz. O śmierci 35-latka poinformował amerykański serwis TMZ. Gwiazdor zmarł nagle, a okoliczności dramatycznego zdarzenia pozostają tajemnicze.

Evan Ellingson zmarł swoim domu

Jak informuje portal TMZ, Evan Ellingson został znaleziony martwy w swoim domu w hrabstwie San Bernardino w Kalifornii. Ciało aktora odkryto w niedzielę, 5 listopada. Zwłoki znajdowały się w sypialni. Dziennikarze TMZ powołują się na biuro koronera. Zgromadzone materiały jak na razie nie wskazują na przestępstwo.

Dramatyczne doniesienia potwierdził również ojciec Evana Ellingsona w rozmowie z TMZ. Redakcja przypomniała, że aktor w przeszłości sięgał po narkotyki, jednak w ostatnim czasie bardzo dobrze sobie radził. Jego śmierć to ogromny szok dla bliskich.

Kariera Evana Ellingsona rozpoczęła się, gdy chłopak miał 13 lat. Gościnnie pojawił się w "General Hospital". Później wystąpił w takich serialach jak "Titus", "That was then", "Mad TV", "Complete Savages" czy też "Bones". W ciągu 3 lat zagrał w 18 odcinkach znanego także w Polsce "CSI: Kryminalne zagadki Miami".

Evan Ellingson przyszedł na świat 1 lipca 1988 roku. Początkowo uważano, że chłopaka czeka kariera w Hollywood. Jednak po 2009 roku zniknął z show-biznesu. Podobno wiązało się to z problemami z używkami.

Warto przypomnieć, że niedawno pożegnaliśmy także innego amerykańskiego aktora. Na początku listopada dowiedzieliśmy się, że nie żyje Tyler Christopher.