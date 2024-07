Kasia Moś już 30 kwietnia wylatuje do Kijowa, gdzie w tym roku odbędzie się Eurowizja 2017. Z kolei 1 maja będzie miała swoją pierwszą próbę techniczną (przed pierwszym półfinałem, który już 9 maja). Wszyscy fani artystki oraz konkursu będą mogli ją pożegnać na lotnisku!

Reklama

Kasia Moś leci do Kijowa!

Jak podaje Dziennik Eurowizyjny Kasię Moś będzie można zobaczyć ok. 13:00 w Hali odlotów na lotnisku Chopina. Wylot samolotu Embraer 170 operowany przez Polskie Linie Lotnicze LOT planowany jest na 14:40. Przylot do Kijowa na lotnisko Boryspol nastąpi ok. 17:15 czasu lokalnego.

Moś nagrała już pocztówkę eurowizyjną, w której wystąpi razem ze swoimi psami. Jak podaje OFC:

Tegoroczne pocztówki eurowizyjne mają pokazać najcenniejsze i niezapomniane chwile artystów – zarówno z życia prywatnego jak i z działalności artystycznej.

Jak i gdzie oglądać Eurowizję 2017?

Dla przypomnienia - pierwszy i drugi półfinał oraz finał Eurowizji (kolejno 9, 11 i 13 maja) będziemy mogli oglądać od 21 na kanale TVP1, TVP Polonia od 21:00. Eurowizję będzie można oglądać również online na stronie Eurowizja.tvp.pl.

Trzymacie kciuki za Kasię?

Zobacz także

Zobacz: Byliśmy na przymiarkach sukni z Kasią Moś! W jakiej kreacji wystąpi na Eurowizji 2017?

Kasia Moś leci do Kijowa już 30 kwietnia!

Reklama

Kasia Moś na scenie eurowizyjnej wystąpi z bratem.