Eurowizja: Totalna przemiana Conchity Wurst! Broda została, ale reszta… 

Conchita Wurst we wpisie na Instagramie wyznała, że jest nosicielką wirusa HIV! Zwyciężczyni Eurowizji zdecydowała się na to odważne wyznanie, ponieważ nie chciała już dłużej być szantażowana przez swojego byłego partnera. Co dokładnie napisała gwiazda? Zobacz: Conchita Wurst przefabowała włosy na fioletowo?! Zobacz nowy look brodatej wokalistki! Conchita Wurst ma HIV - wpis gwiazdy na Instagramie Pod pseudonimem Conchita Wurst kryje się tak naprawdę Thomas Neuwirth. Światową sławę austriacka drag queen zdobyła w 2014 roku, gdy z piosenką "Rise Like a Phoenix" wygrała konkurs Eurowizji. Zwycięstwo "kobiety z brodą" było szeroko komentowane w mediach, a Conchita ruszyła w trasę koncertową po Europie. Choć od Eurowizji nie udało jej się stworzyć innych przebojów, popularność zdobywa w konkursie uczyniła z niej postać kultową. Conchita nie ukrywa, że jest osobą homoseksualną, wspiera środowiska LGBT, ale również podkreśla, że nie jest osobą transseksualną, a bycie drag queen to jedynie wizerunek sceniczny. Na co dzień nie ubiera się w suknie i mówi o sobie jako o mężczyźnie. Zobacz: Już nie kobieta z brodą, a... mężczyzna w peruce! Zobaczcie spektakularną metamorfozę Conchity Wurst, najbardziej kontrowersyjnej drag queen świata Teraz Conchita znów zaszokowała wszystkich swoim wyznaniem na Instgaramie. Artystka przyznała, że jest nosicielką wirusa HIV. Od wielu lat jestem hiv-pozytywny. Nie ma to związku z moim życiem publicznym, lecz były chłopak grozi mi ujawnieniem moich prywatnych spraw, a ja nie dam nikomu prawa do zastraszenia mnie lub wpływania na moje życie. Od momentu, gdy dowiedziałem się o tym, leczę się. Przez wiele lat znajdowałem się poniżej wykrywalności wirusa, a to oznacza, że nie jestem w stanie go przenosić - czytamy w oświadczeniu na Instagramie. ...