Viki Gabor (12 l.) wygrała Eurowizję Junior 2019. To niesamowity sukces, ponieważ Polska to pierwszy kraj, który dwa razy z rzędu wygrał ten konkurs (w ubiegłym roku konkurs wygrała Roksana Węgiel). Viki Gabor wykonała utwór "Superhero", który porwał publiczność. Viki Gabor kilka godzin po ogłoszeniu wyników zabrała głos na Instagramie i napisała piękny post, w którym dziękuję każdemu, kto miał wpływ na jej sukces.

Kochani! Brak mi słów! ???? Bardzo się cieszę z tej wygranej. Nie spodziewałam się tego! ???? To jest najlepsza rzecz, jaka mi się przytrafiła i zapamiętam ten dzień do końca swojego życia. ❤️❤️❤️ Wszyscy byli naprawdę świetni! Tancerze dali z siebie 100% i tak fajnie mi w tym pomogli! Dziękuję Wam Wszystkim i serdecznie Was pozdrawiam!! - napisała Viki Gabor.